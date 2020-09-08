Николаю Козию было 79 лет.

Умер один из самых известных дикторов Украины Николай Козий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Общественного радиовещания Дмитрий Хоркин.

"Умер Николай Козий – легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи", – написал Хоркин.

Козий умер 7 сентября в возрасте 79 лет.

Николай Козий – украинский актер дубляжа и диктор. Его считают одним из лучших украинских радиодикторов. Участвовал в дублировании и озвучивании таких фильмов как "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровозик Томас и его друзья" и "Трансформеры". Николай Козий также озвучивал рекламные ролики.

Кроме того, Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также Козий озвучил текст Томоса об автокефальной Православной церкви Украины.

Отметим, 7 сентября на 65-ом году ушел из жизни известный советский и российский актер Сергей Колтаков.

1 сентября народный артист России Борис Клюев скончался на 77 году жизни. В тот же день умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова.