Кулеба: Будем жестко противодействовать провокациям спецслужб Беларуси или РФ на украинской границе

По словам главы МИД, граждане Беларуси, как и ранее, могут въехать в Украину на законных основаниях.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя приезд в Украину белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова, заявил, что Украина будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость украинских границ, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, граждане Беларуси, как и ранее, могут въехать в Украину на законных основаниях, несмотря на введение некоторых ограничений на въезд иностранцев.

"Несмотря на ограничения въезда иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время, мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", – написал Кулеба.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что в центре Минска неизвестные посадили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Перестали выходить на связь с родными и коллегами также Антон Родненков и Иван Кравцов. Родные Марии Колесниковой подали заявление о розыске.

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник, 8 сентября, прошли пограничный контроль на границе с Украиной. Однако границу с Украиной пересекли только пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Мария Колесникова, как сообщается, была задержана.

Белорусские СМИ сообщали, что Колесникова, Кравцов и Родненков прорывались через границу с Украиной силой.