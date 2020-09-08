Нарушителей на дорогах будут ловить "фантомные патрули"

МВД установит на полицейские автомобили новые устройства для соблюдения порядка на дорогах.

Автомобили полиции планируют оборудовать приборами для фиксации нарушения скорости движения машин, об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает пресс-служба МВД.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений", – рассказал он.

По его словам, сейчас МВД закупит 4 тестовые программы, тендер уже объявлен, а на будущую программу 2021-2023 годов заложена покупка нескольких таких приборов.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей.

"Первая часть – это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть – это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья – это камеры типа TruCam", – рассказал он.

Отметим, 1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года №408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.