На помощь украинским полицейским в Умани приедут израильские правоохранители

Pаместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Израиль направит в Украину своих полицейских для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош-ха-Шана в Умани.

Об этом Енин написал на своей странице в Facebook.

"7 сентября обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а 8 сентября правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции", – сообщил Енин.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.