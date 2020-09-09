Статистика коронавируса в Киеве на 9 сентября: 310 новых больных

На сегодня в столице уже 15 821 п одтвержденный случай заболевания COVID-19 .

За минувшие сутки, 8 сентября, от коронавируса в Киеве умерли четыре человека. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Новых больных выявлено 310, всего подтвержденных случаев COVID-19 на сегодня в уже 15 821.

За минувшие сутки заболели:

167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

122 мужчины от 18 до 78 лет;

восемь девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного года до 17 лет.

Заболели также 13 медиков.

В больницы попали 43 человека, остальные – на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 киевлян.

Больше всего новых случаев обнаружили в Дарницком районе – 53, Подольском – 42 и Деснянском – 40.

В стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом, из них 23 ребенка. 158 пациентов – в тяжелом состоянии, 18 – под аппаратами ИВЛ. Еще 84 человека находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

В МВД Украины почти две тысячи сотрудников заболели коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко. "У нас 345 тысяч сотрудников, и уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем в среднем по стране", – сказал он.

Из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.