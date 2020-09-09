"Зрада отменяется". Из танкера Delfi откачивают воду, – Владислав Криклий

Министр инфраструктуры заявил, что работы по подъему танкера не будут остановлены.

Работы по подъему и отбуксировке танкера Delfi продолжаются. На данный момент ведется генеральная откачка забортной воды.

Об этом министр инфраструктуры сообщил в своем Telegram-канале.

"Зрада отменяется. Работы по подъему и отбуксировке танкера Делфи продолжаются. На данный момент осуществляют генеральную откачку забортной воды. После этого проверка протечки и ее устранения (при наличии)", – написал он.

По словам Криклия, такие меры предпринимаются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок.

"Безопасность – приоритет №1. Подрядчик работает по графику, учитывая корректировку на погодные условия. Сохраняем спокойствие и ждем финальных результатов. Уже скоро", – подытожил министр.

Напомним, 31 августа одесский мэр Геннадий Труханов анонсировал, что работы по отбуксированию танкера “Делфи” должны быть закончены 3-5 сентября.

6 сентября Труханов на своей странице в Facebook рассказал о ходе работ. По его словам, сейчас продолжается откачка воды из танкера, после чего его отбуксируют в Черноморск.

Предыдущая попытка поднять танкер Delfi, закончилась провалом – не выдержал буксировочный трос. Как известно, еще в декабре 2019 года в АМПУ заявляли, что поднимут затонувшее в ноябре судно за две недели.