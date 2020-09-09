Для студентов из оккупированных территорий отменили обязательную самоизоляцию

Самоизоляцию также может не проходить один из родителей.

Кабинет Министров отменил 14-дневную самоизоляцию при пересечении КПВВ для абитуриентов и учащихся с временно оккупированных территорий, которые планируют или уже учатся на подконтрольной территории, говорится на сайте правительства.

Самоизоляцию также может не проходить один из родителей (опекунов), сопровождающих абитуриентов, студентов или учеников.

"Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые прибывают с временно оккупированных территорий, могут присоединиться к учебному процессу без самоизоляции либо обязательного тестирования. Также эти условия распространяются на сопровождающих их лиц", – сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.