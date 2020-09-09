Кабмин запретил иностранцам транзит через Украину

Кабмин запретил транзитный проезд иностранным гражданам по Украине. Об этом говорится в постановлении правительства № 791.

Изменения касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Отныне иностранцы, которые имеют родственные связи с украинскими гражданами, могут въехать в Украину, если они являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Кроме того, если иностранцы направляются в Украину на обучение, то им разрешат въезд, только если они будут учиться в высших учебных заведениях.

Напомним, кабмин до 28 сентября закрыл границы на въезд иностранцам из-за коронавируса.