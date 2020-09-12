В субботу, 12 сентября, задержан житель Одесской области, который пытался взорвать один из важных объектов инфраструктуры в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что мужчина в мае 2020 года по своему желанию вышел на представителей ФСБ. По их заданию собирал и передавал российским спецслужбам детальную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в физическом уничтожении украинских военных.

"По заданию своих кураторов 12 сентября он пытался подорвать объект Горбакивско-Гориньградского водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области", – говорится в сообщении.

Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки взрывного устройства.

В настоящее время решается вопрос касательно сообщения ему о подозрении в государственной измене и законченном покушении на совершение диверсии (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 УК Украины), а также об избрании меры пресечения в виде ареста без права залога.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители предотвратили диверсию на объединении "Азот". 7 июля был задержан диверсант-разведчик оккупационной администрации РФ. Также в Харькове СБУ предотвратила покушение на жизнь одного из боевых экс-командиров разведподразделения батальона ВСУ. За организацией покушения стояли спецслужбы РФ. Для осуществления задуманого они привлекли бывшего нацгвардейца, которому пообещали денежное вознаграждение.