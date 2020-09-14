Не только гречка. Что подорожало в Украине с начала года

На фоне роста цен на гречку, подорожали также яблоки и морковь.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних ценах на продукты в Украине, причем часть продуктов подорожала, а часть – подешевела.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистиков, за январь-август яблоки подорожали на 77,7% до 29 грн за кг, морковь – на 69,5% до 10,9 грн за кг, цены на гречку выросли на 32,8% до 36,9 грн за кг.

Кроме того, за январь-август сигареты премиум-класса подорожали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,3% до 17,6 грн за бутылку.

Что подешевело

Лук – на 34,3% до 5,9 грн за кг;

Картофель – на 25,8% до 10,0 гривен за кг;

Яйца – на 20,4% до 16,8 грн за десяток;

Филе куриное – на 14,1% до 87,4грн за кг.

Напомним, по итогам августа 2020-го года, инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 2,5%, но цены на продукты потребления в среднем снизились на 0,2%.

Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сложившейся экономической ситуации в Украине для поддержки экспортеров и разогрева экономики желательной является инфляции в пределах 6–7%.