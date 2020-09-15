Следствие рассматривает четыре версии нападения на Балуха, – Сущенко

Следствие по делу об избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха рассматривает четыре версии случившегося. В частности, это – несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом написал экс-политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко в Facebook.

Он отметил, что был приглашен в полицейский следственный отдел дать показания по делу об избиении Балуха.

"Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру", – написал Сущенко.

Он отметил, что сейчас судебно-медицинская экспертиза не завершена, а именно от нее зависит успех расследования. Затрудняет выяснение важных физических данных отсутствие медкарты Балуха, которая осталась в аннексированном Крыму.

Кроме того, с 7 на 8 сентября в столице был сильный дождь, а его последствия усложнили получение вещественных доказательств.

Между тем, полиция выяснила большинство обстоятельств того вечера. В частносоти, нашла свидетелей и провела необходимые следственные действия.

"Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – подытожил журналист.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

Узнав об избиении Балуха, в ОП не исключили, что за нападением на экс-политзаключенного мог стоять политический мотив.

Также правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный Владимир Балух общался накануне нападения.