Полиция отчиталась о десятках расследований нападений на журналистов

Полторы сотни уголовных производств заведены с начала года. Еще полторы сотни активных дел – заведены и расследуются с предыдущих лет.

С начала 2020 года в Украине полиция зарегистрировала 148 новых уголовных производств, связанных с препятствованием журналистской деятельности, и с нападениями на журналистов.

Об этом сообщил глава Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

В частности, из этого числа 111 производств зарегистрированы по статье 171 УК Украины – "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". Остальные 37 досудебных расследований ведутся по статье 345-1 УК Украины – "Угроза или насилие в отношении журналиста".

Шевченко отметил, что по результатам проведенных расследований в суд направлены обвинительные акты в 10-ти уголовных производствах.

По словам чиновника, по состоянию на 11 сентября полиция расследует еще 77 уголовных производств, из которых: 55 – за препятствование журналистской деятельности и 22 – за угрозы или насилие против работников СМИ.

"В то же время по состоянию на 15 сентября в остатке находятся 158 уголовных дел указанной категории, которые были начаты в прошлые годы", – добавил чиновник.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят принять новый закон о медиа, который позволит государству контролировать СМИ, а также легализует монополию олигархов в этой сфере и урежет права журналистов.