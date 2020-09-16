Дело Гандзюк. Павловский признал вину в организации убийства

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский признал свою вину и заявил, что готов давать показания.

Также он попросил суд утвердить соглашение о признании своей вины.

Об этом Павловский заявил во время заседания Приморского районного суда Одессы, которое происходило онлайн и транслировалось на YouTube.

"Я прошу суд утвердить сделку о признании моей вины. Обстоятельства подписания сделки... не противоречат моим интересам. Сделку я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – сказал Павловский.

Также известно, что Павловского, который принимал участие в заседании по видеосвязи из киевского СИЗО, обвиняют в сокрытии преступления.

Если его соглашение с судом утвердят, то он может получить более мягкое наказание.

При этом в сообществе в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк?" отмечают, что Павловский раньше подавал заявление об отзыве сделки. В нем он заверял, что подписал сделку под давлением и не признает его.

Суд также огласил ходатайства об участии потерпевших в процессе – родителей убитой Екатерины Гандзюк и ее мужа.

Во время включения из Херсонского суда также присоединялись адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, он настаивали на том, что их подзащитный – потерпевшая сторона. В частности, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что подал соответствующее ходатайство несколько дней назад.

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В конце заседания суд объявил перерыв до 25 сентября.

Напомним, 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского – бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

20 января 2020 года Павловского задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации, которая запугивала депутатов Алешковского райсовета и уничтожала имущество активистов. Сейчас уже объявлено 9 подозрений и проведено 30 обысков по указанному делу.