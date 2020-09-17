За помощника Юрченко внесли залог в размере более 1,5 миллиона гривен

За Ивана Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Александром Юрченко, внесли залог.

Речь идет о сумме в 1,552 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

В тоже время в ВАКС не уточнили, вышел Фищенко из следственного изолятора или нет.

Напомним, по данным НАБУ, помощник депутата Александра Юрченко Иван Фищенко взял 13 тысяч долларов за внесение правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал именно коррупционный скандал. В четверг, 17 сентября, депутата исключили из состава монобольшинства.

Также журналист Юрий Бутусов раскрыл детали из прошлого депутата Александра Юрченко. Как оказалось, в 2009 году в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел значится задержание Александра Юрченко. Причиной тому стала кража четырех бутылок пива в магазине "Каштан", расположенном по адресу Большая Васильковская, 92 в Киеве.

Позже стало известно, что народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко допросили и вручили подозрение в совершении коррупционного преступления. Ему грозит арест с возможностью выйти под залог в 6,5 миллионов гривен.