Депортация и запрет въезда. В Умани полицейские задержали хасидов-нелегалов

Следующие три Новых года они точно будут встречать не в Украине.

Нарушителям грозит депортация с запретом въезда на территорию Украины сроком на три ближайших года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

"Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не соблюли условия въезда и пренебрегли законодательством Украины", — говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранцы "будут отправлены за пределы Украины с запретом въезда минимум на 3 года".

Отмечается, что рейды в Умани правоохранители проводили с представителями пограничной службы. В свою очередь, сотрудники ГПСУ, не исключили, что некоторые хасиды "могли подделать документы, подтверждающие цель их приезда в Украину".

"В частности по лечению, различным приглашениям, а также несоблюдение правил транзитного проезда, который мог длиться не более 48 часов", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, правительство Украины запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ранее паломников, которые попытались незаконно попасть в Украину, задержали на Закарпатье и Львовщине.

Также паломник, пытавшийся пробраться в Украину болотными тропами был задержан на границе с Беларусью. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.