Группа хасидов на Закарпатье пыталась прорваться в Украину

Двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Только у двух были документы.

Паломников, которые попытались незаконно попасть в Украину, задержали на Закарпатье и Львовщине, сообщает пресс-служба МВД.

"Ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда вовремя пресекли попытку незаконного пересечения границы и, организовав взаимодействие с Нацполицией, остановили транспортное средство "Мерседес". Им двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии", – сказано в сообщении.

На Львовщине в пункте пропуска "Краковец" разоблачены иностранца-паломника, который представлял из себя украинца. Он также направлялся в Украину ночью. На контроле человек предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.

Мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Через государственную границу его не пропущено. Паспорний документ гражданина Украины для выезда за границу изъят.

TUT.by сообщает, что хасиды группами возвращаются в Беларусь на празднование Нового года. "Отмечать будут после захода солнца – кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто – на съемных квартирах. Местные общины озабочены расселением и приготовлением кошерной пищи".

Напомним, правительство Украины запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины находятся свыше полутора тысяч евреев-хасидов, которые намерены попасть в Умань. Несмотря на напряженность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

16 сентября Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

В правительстве Израиля призывают хасидов, которые собрались на границе, возвращаться домой.