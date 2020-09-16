Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи", где собрались хасиды

Хасиды до сих пор пытаются попасть в Украину.

Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Отмечается, что такие ограничения были введены из-за распространения коронавируса.

"За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что сейчас у "Новых Яриловичей" находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть в Украину.

Отметим, на границе Беларуси и Украины находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань. Несмотря на всю нервозность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.