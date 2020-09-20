Без самолечения. В Украине прекратят продажу антибиотиков без рецепта

В Минздраве также надеются отслеживать эффективность лечения и профпригодность врачей.

Начиная с 2022 года в Украине будет запрещена продажа антибиотиков без рецепта врача. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По словам министра, в аптеках покупателям прекратят продавать антибиотики без электронного рецепта. Степанов считает, что такой шаг снизит число украинцев, которые предпочитают заниматься самолечением. Также электронные рецепты помогут контролировать и самих врачей.

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"Ведь в электронном рецепте будет указано имя врача, который назначил препарат, а значит можно будет отследить эффективность лечения и профпригодность специалиста", - сказал Степанов.

Кроме этого, уже с 2021 года в аптеках без рецепта будет запрещена продажа наркотических средств и инсулина.

Напомним, ранее ВОЗ просил не лечить грипп антибиотиками, иначе человечество вернется в Средневековье. Из-за частого и неправильного употребления антибиотиков людьми, бактерии стали быстрее к ним адаптироваться.

Отмечается, что устойчивые к антибиотикам гены нашли уже в Арктике. Их появление в Арктике говорит о быстром распространении и глобальной природе проблемы возбудителей болезней, устойчивых к лекарствам.

Устойчивые к антибиотикам гены были впервые обнаружены в 2007-2018 году в Индии.