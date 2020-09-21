Прикарпатье попросило еще 350 млн на покрытие ущерба от паводков

В Ивано-Франковской области считают, что 470 млн гривен недостаточно для ликвидации последствий наводнения.

Ивано-Франковская область попросила еще 350 млн грн на восстановление объектов, пострадавших от наводнения в июне, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Федорив, передает Укринформ.

"Я не вижу риска неиспользования средств в сумме 470 млн грн, которые направили в область. Есть технологические процессы и переговорные, которые необходимо выдержать. Хочу сказать, что кроме 470 млн грн, мы запросили дополнительно средства в сумме 350 млн грн", – сказал он.

По его словам, в Ивано-Франковской области начала работу комиссия Минрегиона, которая проверит ход выполнения работ на объектах, которые были повреждены и дополнительную потребность в деньгах.

"Думаю, когда комиссия ознакомится с масштабом нашего ущерба, то согласится, что 350 млн грн. будет недостаточной суммой. Но, по времени и требованиям законодательства, мы больше не сможем использовать", – заявил Федорив.

Напомним, на заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе. Тогда всего на преодоление последствий паводков выделили 754 млн грн.