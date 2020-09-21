В 29 населенных пунктах Крыма высохли скважины водоснабжения

На севере Крыма в населенные пункты, оставшиеся без воды из-за пересохших скважин, ее будут подвозить на автомобилях.

Местные "власти" аннексированного Крыма прорабатывают возможные варианты, чтобы организовать в оставшиеся без воды населенные пункты ее подачу хотя бы раз в неделю. Но реальная надежда только на подвоз воды. Поэтому планируют закупить дополнительные водовозки, но для их изготовления потребуется не менее 30 дней. Параллельно начали готовить водителей (у водителей такого транспорта должны быть медицинские книжки).

С 23 сентября на режимное водоснабжение переходят Алушта, Партенит и Малый Маяк. С 23:00 и до 05:00 в сетях вода будет идти самотеком.

С 24 августа жителей Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов перевели на ограниченный график подачи воды. Вместо 160 тысяч кубометров в сутки Симферополь и пригород получают около 100 тысяч. Ожидается, что что через 38 дней Симферополь дополнительно получит 10 тысяч кубометров воды из четырех новых скважин.

Напомним, до оккупации Крыма в 2014 году до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивались за счет подачи воды из Днепра.

Нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практически не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

Обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, как и другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, полностью относится к обязанностям государства-оккупанта, в данном случае – Российской Федерации.