Вандалы пытались украсть из заказника "Каменное село" 101 ящик мха

Для восстановления поврежденного мохового покрова на камнях природе потребуется много лет.

На севере Житомирской области в Белокоровицком лесхозе 20 сентября лесная охрана задержала нарушителей. О ЧП в геологическом заказнике местного значения "Каменное село" сообщили туристы. Они рассказали, что двое мужчин снимают с камней мох и грузят его в автомобиль. Об этом говорится в информации областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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Рейдовая группа лесхоза перехватила автомобиль уже на границе заказника. В ходе осмотра в машине обнаружили 101 ящик с мхом. На место происшествия вызвали полицию, которая задокументировала факт преступления. Водителем автомобиля оказался житель города Коростеня.

Ущерб, который причинили природно-заповедному фонду, оценивается в 360 тыс. грн.

По словам лесников, на восстановление поврежденного мохового покрова на камнях нужны годы.

Напомним, международная группа ученых считает, что ущерб, нанесенный океанской живности человеком, можно обратить вспять к 2050 году.