Директор госпредприятия НАН требовал 200 тысяч долларов за участок под Киевом, — СБУ

СБУ изобличила руководителя госпредприятия Национальной академии наук, который вымогал 200 000 долларов взятки. Поводом для получения взятки стал земельный участок, расположенный в столичном регионе площадью 0,41 гектара, который находится в собственности НАН Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснило следствие, руководитель одного из госпредприятий, которое входит в структуру НАН, требовал от директора коммерческой структуры взятку в размере $200 000.

Задержание сообщника

Эта "благодарность" якобы гарантировала бизнесмену беспроигрышную возможность для заключения договора с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка.

Процесс документации взятки

Сотрудники СБУ пресекли возможность получения неправомерной выгоды, задержав сообщника чиновника в Киеве после того, как тот получил на руки часть оговоренной суммы.

"Руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", — информирует СБУ.