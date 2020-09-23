Директор госпредприятия НАН требовал 200 тысяч долларов за участок под Киевом, — СБУ
Оперативники задержали сообщника вымогателя после получения первой части взятки.
СБУ изобличила руководителя госпредприятия Национальной академии наук, который вымогал 200 000 долларов взятки. Поводом для получения взятки стал земельный участок, расположенный в столичном регионе площадью 0,41 гектара, который находится в собственности НАН Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как выяснило следствие, руководитель одного из госпредприятий, которое входит в структуру НАН, требовал от директора коммерческой структуры взятку в размере $200 000.
Задержание сообщника
Эта "благодарность" якобы гарантировала бизнесмену беспроигрышную возможность для заключения договора с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка.
Процесс документации взятки
Сотрудники СБУ пресекли возможность получения неправомерной выгоды, задержав сообщника чиновника в Киеве после того, как тот получил на руки часть оговоренной суммы.
"Руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", — информирует СБУ.