Украина и Словакия понимают риски, которые несет "Северный поток-2", – Зеленский
Зеленский благодарит Словакию за ключевую роль в обеспечении реверсных поставок газа в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые составляет проект "Северный поток-2", сообщает Офис президента.
"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", – сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в Украину.
Как сообщили в правительстве Германии, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее главы правительств стран Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, в ходе обсуждения ситуации со строительством газопровода "Северный поток-2" в польском городе Люблин, пришли к соглашению, что проект должен быть остановлен.
В июле Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против российских газопроводов. Документ также предусматривает ограничительные меры, накладываемые за строительство "Северного потока-2".