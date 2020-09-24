Двух участников протестов в Новых Санжарах наказал суд
Протестующих приговорили к 5 годам за решеткой, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
Суд вынес приговоры двум гражданам, принимавшим участие в беспорядках в поселке Новые Санжары в феврале 2020 года. Об этом сообщает Новосанжарский районный суд Полтавской области.
В суде сообщили, что гражданам К. и П. избрали наказание в виде пяти лет за решеткой, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
Сказано, что граждане "активно противодействовали представителям власти, которые сопровождались применением предметов, используемых в качестве оружия, а именно бросанием камней и кирпича в сотрудников правоохранительных органов, тем самым препятствовали организованной колонне автобусов, перевозивших эвакуированных из КНР граждан, сопровождавшейся служебными автомобилями правоохранительных органов с проблесковыми огнями".
Напомним, при въезде в поселок Санжары 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что местный санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города. Cекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ни у кого из эвакуированных заражение коронавирусом не подтвердилось.
В августе 2020 года в поселке был зарегистрирован первый случай коронавируса.