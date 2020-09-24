Двух участников протестов в Новых Санжарах наказал суд

Протестующих приговорили к 5 годам за решеткой, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Суд вынес приговоры двум гражданам, принимавшим участие в беспорядках в поселке Новые Санжары в феврале 2020 года. Об этом сообщает Новосанжарский районный суд Полтавской области.

В суде сообщили, что гражданам К. и П. избрали наказание в виде пяти лет за решеткой, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Сказано, что граждане "активно противодействовали представителям власти, которые сопровождались применением предметов, используемых в качестве оружия, а именно бросанием камней и кирпича в сотрудников правоохранительных органов, тем самым препятствовали организованной колонне автобусов, перевозивших эвакуированных из КНР граждан, сопровождавшейся служебными автомобилями правоохранительных органов с проблесковыми огнями".