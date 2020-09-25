Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ из ручного гранатомета

В ответ украинские военные огонь не открывали.

За прошедшие сутки 24 сентября российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, у Каменки боевики совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

"Выстрел был неприцельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", – отметили военные. Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается.

Оиметим, за сутки среды, 23 сентября, в районе военного конфликта на Донбассе в общей сложности было зафиксировано три нарушения со стороны боевиков.

Напомним, с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе с 14-го апреля 2014 года и по 7-е сентября 2020-го боевые потери Украины составили 2660 военных. За тот же период Вооруженные силы Украины понесли следующие небоевые потери: 1142 погибшими и 2316 – ранены.