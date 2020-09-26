Катастрофа АН-26: Никого из погибших не удалось опознать

Похоронить погибших в авиакатастрофе удастся только через 2-3 недели

Никого из погибших в авиакатастрофе АН-26 под Харьковом не удалось идентифицировать. Об этом сообщил вице-премьер Олег Уруский на заседании Кабмина, сообщает УП.

Для того, чтобы определить принадлежность тел, придется провести ДНК-анализ. Таким образом, похоронить погибших курсантов и членов экипажа удастся только через 2-3 недели, заявил Уруский.

Также вице-премьер сообщил, что "черные ящики" остались в самолете и доступа к ним нет, поскольку они находятся в хвостовой части.

Напомним, ГСЧС Украины сообщили, что тела все погибших найдены. Это 25 человек. Один пострадавший скончался в больнице, еще один курсант проходит лечение. Ранее Владимир Зеленский запретил полеты АН-26 до выяснения всех обстоятельств трагедии.