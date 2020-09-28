Началась ликвидация банка "Аркада". От Зеленского требуют достроить связанные с банком дома

Началась ликвидация банка "Аркада". От Зеленского требуют достроить связ...

Фото: nashkiev.ua

Процедура ликвидации банка растянется на три года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации неплатежеспособного банка "Аркада".

Об этом сообщила пресс-служба фонда в Facebook.

Отмечается, что процедура ликвидации банка растянется на три года: с 25 сентября 2020 до 24 сентября 2023 года включительно.

Уполномоченным лицом фонда с делегированием полномочий ликвидатора банка "Аркада" назначен Илья Луньо.

В ФГВФЛ напомнили, что в настоящее время продолжаются выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых истек на момент введения в банк временной администрации, и по договорам банковского счета.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка.

Тем временем, сегодня, 28 сентября, в центре столицы состоялась акция инвесторов связанной с банком компании "Аркада-Строительство". Акция началась возле офиса "Киевгорстроя", а затем митингующие переместились под Офис Президента. Об этом сообщает НашКиев.UA.

Аркада, митинг

По данным издания, на акцию пришли более 200 человек. Одним из основных их требований было достроить объекты банка "Аркада", а именно ЖК "Эврика", ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах".

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNEWS, митингующие призывали президента Владимира Зеленского выйти к ним и пообещать в течение месяца найти нового застройщика для их недостроенного жилья.

Аркада, митинг

Как пишет Biz.liga.net, связанная с банком компания "Аркада-Строительство" строит 39 домов в двух крупных жилых массивах Киева: "Эврика" – в Голосеевском и "Патриотика" – в Дарницком районах.

В ЖК "Эврика" – 6 домов сданы в эксплуатацию, более 20 домов - в разной степени готовности. Согласно данным застройщика, 96 000 кв м не проданы.

В ЖК "Патриотика" – 47 домов введены в эксплуатацию, 5 домов в процессе строительства. Все квартиры в ЖК "Патриотика" проданы.

В ЖК "Патриотика на озерах", согласно данным ГО "Защита инвесторов", общая площадь застройки 170 га, продано 550 квартир.

По словам Алексея Тихонова, советника заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, участника переговоров между КГГА и "Аркадой", по факту вкладчики как физлица вкладывали деньги в фонд финансирования строительства.

"В случае с "Аркадой" фонд не обладал юридическим лицом, по сути это был счет в банке, которым управлял банк Аркада", – рассказал он LIGA.net.

Отметим, 25 августа киевский банк "Аркада" признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от допустимого уровня. Данное решение приняло правление Нацбанка.

Президенту банка "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении по делу присвоении 50 млн гривен из фондов финансирования строительства двух жилых комплексов в Киеве.

4 сентября суд выбрал Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Правда, оставив возможность внесения залога в размере 21 млн гривен.

 