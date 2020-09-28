Хотел получить пенсию. На Тернопольщине мужчина поджег себя в центре занятости

Работники успели погасить огонь, но у посетителя обгорело около 50 процентов тела.

В поселке Гусятин Тернопольской области 59-летний мужчина пытался поджег себя из-за пенсии, сообщает пресс-служба полиции.

"Около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", – сказано в сообщении.

Работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50 процентов тела. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Напомним, в Беларуси умер 36-летний мужчина, который облился бензином и поджег себя возле здания РОВД.