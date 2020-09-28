Юбилейный "призыв". В Украине собирают команду для новой экспедиции в Антарктиду

Эта экспедиция украинцев в Антарктиду 26-я по счету, но при этом юбилейная: полярники отметят 25 лет с того дня, как над станцией "Академик Вернадский" был поднят флаг Украины.

Национальный антарктический научный центр МОН (НАНЦ) объявил конкурс по отбору членов новой команды для очередной Украинской антарктической экспедиции. Эту экспедицию называют юбилейной, поскольку в 2021 году исполнится 25 лет с тех пор, как был поднят флаг Украины над станцией "Академик Вернадский", которая ранее называлась "Фарадей" и принадлежала Британии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Традиционно в экспедицию будут отбирать 12 участников. Помимо 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в команду включат врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

"Учитывая пандемию COVID-19, при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов", — говорит директор НАНЦ Евгений Дикий.

В целом отбор будет проходить в 4 этапа: подача документов на рассмотрение — до 12 октября 2020 года включительно; подача дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора — до 26 октября 2020 года включительно; далее профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование; коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедицию.

Победители конкурса будут вести научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года.

Напомним, 25-я украинская антарктическая экспедиция попала на станцию "Академик Вернадский" 21 апреля. Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений путь полярников в Антарктиду занял почти месяц.