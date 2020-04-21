Из-за коронавируса путешествие полярников к Южному полюсу затянулось

Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) после 6 дней, проведенных на корабле, преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и 21 апреля достигли станции "Академик Вернадский". Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

"На "Вернадском" их с нетерпением ждали коллеги из 24-й экспедиции, которые отзимовали там уже больше года, а также сезонный отряд ученых, который находится в Антарктиде несколько месяцев. Из-за ситуации в мире с коронавирусом и карантином, у 25-й экспедиции было, пожалуй, самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду", – отметил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Читайте также: Спутник NASA зафиксировал последствия жарких деньков в Антарктиде

Он напомнил, что из-за карантина украинская команда не смогла добраться до Антарктиды с первого раза, и была вынуждена вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю экспедицию удалось в конце марта доставить в Чили. Уже там они прошли двухнедельную обсервацию, а 14 апреля отправились на станцию "Академик Вернадский".

"Для каждой команды главным испытанием на пути в Антарктиду является прохождение штормового пролива Дрейка, который один из самых "сумашедших" в мире. Однако по отношению к нам пролив был достаточно спокойный и приветливый, мы даже шутили, что можно его переименовать в "Дрейк lake" – "Озеро Дрейка". Пожалуй, это был подарок судьбы за нашу непростую предыдущую часть путешествия", – поделился впечатлениями врач экспедиции Игорь Дейнека.

Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней будет разгрузка корабля. При этом на станции сейчас сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. В Чили на корабль погрузили большие запасы продуктов, приборов и горючего.

Участники экспедиции, говорят, что, несмотря на плохую погоду, у них прекрасное настроение, с которым работать гораздо проще.

Что касается 24 экспедиции, то после разгрузки судна она передаст станцию своим сменщикам и начнет долгожданное путешествие домой.

Как ранее сообщал Фокус:

В Церкви Святого Владимира на украинской полярной станции “Академик Вернадский” в Антарктиде состоялось полноценное праздничное богослужение в честь Пасхи. Полярный храм стал единственным местом, где миряне имели возможность праздновать Светлое Христово Воскресение, без соблюдения правил карантина.