Хмельницкий занял первое место в рейтинге самых комфортных городов Украины

Хмельницкий победил в рейтинге самых комфортных городов Украины от Фокуса. Впервые за долгое время первое место досталось не Киеву.

Также Хмельницкий в этом году возглавил рейтинг по благоприятности бизнес-климата по итогам опроса предпринимателей, проведённого в рамках исследования «Индекс конкуренто­способности городов Украины». Согласно индексу, Хмельницкий набрал 72,96 балла из максимальных 100.

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Эпидемия пошла на пользу местному ГП «Новатор», которое входит в концерн «Укроборонпром». В мае его руководство заявило, что готово выпускать в сутки до трёх тысяч единиц аппаратов искусственной вентиляции лёгких собственной разработки. Правда, врачи раскритиковали устройство и заявили, что им можно пользоваться только непродолжительное время. Но Минздрав выдал разрешение на выпуск аппаратов ИВЛ, и на данный момент на предприятии кипит работа.

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В микрорайоне Лезнево, в котором раньше не было дошкольного учреждения, открыли новый детский сад «Соколятко». Он рассчитан на 160 мест и обошёлся бюджету почти в 40 млн грн. За последние четыре года это уже пятый построенный детсад. В городском следственном изоляторе официально открыли платные камеры с более комфортными условиями для арестантов. Оказалось, что на услугу есть спрос.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге Хмельницкий занял второе место.