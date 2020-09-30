"Черные ящики" упавшего под Чугуевом Ан-26 расшифровали

"Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что "черные ящики" упавшего под Чугуевом на Харьковщине Ан-26 уже расшифрованы, и с 30 сентября комитет ВРУ приступил к оценке содержимого. Об этом депутат рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Нам доложили, что уже расшифрованы черные ящики, там были проблемы со звуком. Все расшифровано и сегодня приступают к оценке того, что было в "черных ящиках", – поделилась она.

Верещук заявила, что на комитете уже был исполняющий обязанности главы ГБР, представители Министерства обороны и другие участники расследования. Открыто уголовное производство по ст. 416 (нарушения при подготовке полетов).

На данный момент следствие рассматривает три основных версии катастрофы: неправильную организацию полетов, ошибку пилотов и техническую неисправность. Судя по словам Верещук, сейчас проводят экспертизы, опрашивают свидетелей и изучают документы. Окончательный отчет Минобороны должен быть завершен до 25 ноября.

Напомним, единственный выживший после крушения Ан-26 курсант Золочевский дал интервью. 29 сентября в Харькове состоялось прощание с курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.