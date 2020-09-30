В Одессе аварийно сел военный самолет США, – СМИ

У самолета отказал один из четырех двигателей.

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. Об этом сообщает Думская.

Самолет вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии.

У него отказал один из четырех двигателей.