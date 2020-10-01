Вводить жесткий карантин в Украине, как это было в марте-апреле, не будут. Вместо этого попытаются найти золотую середину между экономическими ограничениями и санитарными запретами, установленными на фоне постоянно осложняющейся эпидситуации.

Весной жесткие карантинные меры были приняты своевременно, пикового роста заболевания "короной" не было, так что украинская медицина получила определенную фору.

Об этом главный санврач Виктор Ляшко завил в интервью "Украинскому радио".

"За это время мы подготовили систему здравоохранения, ─ говорит Ляшко, ─ и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, поскольку это весьма негативно влияет на экономику. И мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическими ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась".

В подтверждение нецелесообразности локдауна, санврач уточнил, что в Украине по сути не было первой волны коронавируса ─ был "постепенный рост".

"Первой волны как таковой у нас не было. У нас она была разветвленная: мы поднялись на определенный уровень заболеваемости и были незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени", ─ сказал медик.

По мнению Виктора Ляшко, вводить локдаун нецелесообразно еще и по той причине, что рост больных коронавирусом в Украине вызван, по большей части, несоблюдением противоэпидемиологических правил, установленных в рамках карантина: ношение маски, соблюдение дистанции и мытье рук.

Он также добавил, что правительство инициировало перед Верховной Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм, но депутаты пока не проголосовали за это нововведение.

"Такая ответственность предусмотрена уже сейчас. Правительство Украины инициировало перед Верховной Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм. К сожалению, депутаты пока не проголосовали это увеличение", ─ пояснил Ляшко, добавив, что соблюдение санитарных норм ─ это забота не только о личной безопасности, но и о согражданах, особенно пожилых. "В мире по одному человеку каждые 16 секунд умирает от коронавирусной болезни", ─ напомнил Ляшко.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по количеству ПЦР-тестов на 100 тысяч населения Украина обогнала Польшу.