В воскресенье, 4 октября, погода в Украине будет одной из самых теплых среди стран Европы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Украина в воскресенье будет принадлежать к самым теплым в Европе. Температура воздуха максимально +20...+24 °С. Разве что на северо-востоке немного свежее, +17...+21 °С", – написала она.

По прогнозу Диденко, дождей не будет, только в западных областях, скорее всего, в Карпатах, возможны локальные осадки. Ветер юго-восточный, порывистый.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"В Киеве завтра – классическая осень. Можно как раз собирать гербарий, желуди, напихать карманы и шкаф каштанами (отпугивают моль, а следующей осенью приятно наткнуться будет на каштанчик в кармане куртки). В столице 4 октября – без дождя, с солнышком, +22 °С", – спрогнозировала синоптик.

Ранее сообщалось, что в Киеве метеорологическая осень пока не началась. В столице только пять дней с 18 по 20, 28 и 30 сентября были по-настоящему осенними, а среднесуточная температура воздуха остается выше +15 градусов.