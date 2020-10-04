Статистика коронавируса в Украине на 4 октября: заболели 4 140 человек
Всего с начала пандемии коронавируса в стране заразились 226 462 человек.
По состоянию на воскресенье, 4 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 140 человек, что немного меньше показателей за последние несколько дней (сутками ранее было 4 661 заболевший, 2 октября – 4 633 заболевших, а 1 октября – 4 069). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 226 462 человек, умерли 4 397, выздоровели 98 737 пациентов.
За последние сутки зафиксировано летальных случаев – 44 (днем ранее – 92), 1 370 пациентов выздоровели (сутками ранее 2 146).
Также сообщается, что на сегодня 2 726 украинцев болеют COVID-19.
По количеству новых случаев лидируют Харьковская область (+ 414), Киев (+ 407), Донецкая (+ 323), Житомирская (+ 281) и Днепропетровская (+ 212) области.
Динамика эпидемии по регионам:
– г. Киев – 24 450 (+407);
– Львовская область – 21 194 (+162);
– Харьковская область – 20 518 (+414);
– Черновицкая область – 15 123 (+157);
– Одесская область – 14 539 (+160);
– Тернопольская область – 14 295 (+128);
– Ивано-Франковская область – 14 232 (+139);
– Ровненская область – 13 107 (+151);
– Закарпатская область – 10 168 (+63);
– Киевская область – 9 752 (+161);
– Волынская область – 8 591 (+136);
– Днепропетровская область – 6 931 (+212);
– Хмельницкая область – 6 801 (+154);
– Житомирская область – 6 749 (+281);
– Винницкая область – 6 716 (+162);
– Сумская область – 5 171 (+263);
– Черниговская область – 4 595 (+77);
– Запорожская область – 4 507 (+106);
– Черкасская область – 4 480 (+50);
– Донецкая область – 4 187 (+323);
– Николаевская область – 3 650 (+160);
– Полтавская область – 2 812 (+85);
– Херсонская область – 1 427 (+87);
– Луганская область – 1 288 (+81);
– Кировоградская область – 1 179 (+21).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 2 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23, 86% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 19 404. Было проведено 24 915 ПЦР-тестирований.
Ранее сообщалось, что вводить жесткий карантин в Украине, как это было в марте-апреле, не будут. Вместо этого попытаются найти золотую середину между экономическими ограничениями и санитарными запретами, установленными на фоне постоянно осложняющейся эпидситуации.
В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.