Статистика коронавируса в Украине на 4 октября: заболели 4 140 человек

Всего с начала пандемии коронавируса в стране заразились 226 462 человек.

По состоянию на воскресенье, 4 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 140 человек, что немного меньше показателей за последние несколько дней (сутками ранее было 4 661 заболевший, 2 октября – 4 633 заболевших, а 1 октября – 4 069). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 226 462 человек, умерли 4 397, выздоровели 98 737 пациентов.

За последние сутки зафиксировано летальных случаев – 44 (днем ранее – 92), 1 370 пациентов выздоровели (сутками ранее 2 146).

Также сообщается, что на сегодня 2 726 украинцев болеют COVID-19.

По количеству новых случаев лидируют Харьковская область (+ 414), Киев (+ 407), Донецкая (+ 323), Житомирская (+ 281) и Днепропетровская (+ 212) области.

Динамика эпидемии по регионам:

– г. Киев – 24 450 (+407);

– Львовская область – 21 194 (+162);

– Харьковская область – 20 518 (+414);

– Черновицкая область – 15 123 (+157);

– Одесская область – 14 539 (+160);

– Тернопольская область – 14 295 (+128);

– Ивано-Франковская область – 14 232 (+139);

– Ровненская область – 13 107 (+151);

– Закарпатская область – 10 168 (+63);

– Киевская область – 9 752 (+161);

– Волынская область – 8 591 (+136);

– Днепропетровская область – 6 931 (+212);

– Хмельницкая область – 6 801 (+154);

– Житомирская область – 6 749 (+281);

– Винницкая область – 6 716 (+162);

– Сумская область – 5 171 (+263);

– Черниговская область – 4 595 (+77);

– Запорожская область – 4 507 (+106);

– Черкасская область – 4 480 (+50);

– Донецкая область – 4 187 (+323);

– Николаевская область – 3 650 (+160);

– Полтавская область – 2 812 (+85);

– Херсонская область – 1 427 (+87);

– Луганская область – 1 288 (+81);

– Кировоградская область – 1 179 (+21).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 2 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23, 86% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 19 404. Было проведено 24 915 ПЦР-тестирований.

Ранее сообщалось, что вводить жесткий карантин в Украине, как это было в марте-апреле, не будут. Вместо этого попытаются найти золотую середину между экономическими ограничениями и санитарными запретами, установленными на фоне постоянно осложняющейся эпидситуации.

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.