В Украине осталась всего одна область с показателями для смягчения карантина

В большинстве регионов страны превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

В Украине, по состоянию на 4 октября, только Кировоградская область имеет эпидемиологические показатели для ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В остальных регионах страны показатели заболеваемостью коронавирусом превышают установленный порог.

Согласно данным ведомства, во всех областях страны, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Такая же ситуация сложилась и в Киеве.

В среднем по стране этот показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев коронавирусной болезни. В Киеве этот критерий составляет 167,5, а в Кировоградской области - 20,9.

В Минздраве также напоминают, что регионами с широким распространением COVID-19 являются те, в которых имеется хотя бы один из нижеперечисленных признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований ПЦР-методом и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 4 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 140 человек, что немного меньше показателей за последние несколько дней (сутками ранее было 4 661 заболевший, 2 октября – 4 633 заболевших, а 1 октября – 4 069).