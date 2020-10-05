В сельской местности не из кого формировать отделения полиции, – глава Нацполиции

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отмечает острую нехватку кадров полиции в сельской местности. Об этом он сказал в интервью агентству "РБК-Украина".

Сейчас около 30% населения Украины проживает в сельской местности, а 70% – в городской, поэтому в сельской местности все труднее подобрать персонал. "Там просто нет молодежи от 18 до 35 лет, которая может пополнить ряды Нацполиции. И никакие конкурсы, никакие аттестации не помогут", – уверен Клименко.

Глава Нацполиции считает, что поможет институт дознавателей и уголовных проступков, который планируют укрепить. В связи с вводом в стране нового административно-территориального устройства, планируется создать кустовые подразделения полиции, которые будут раскрывать тяжкие преступления и заниматься профилактикой на всей территории новых районов. Количество же полицейских отделений и станции будет минимизировано.

Одним из следствий острой нехватки кадров Клименко считает и трагедию с изнасилованием в Кагарлыке.

Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыка, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. Задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. После случившегося отделение полиции Кагарлыка расформировали.

В середине сентября исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов заявил, что почти все экспертизы, назначенные по делу полицейских Кагарлыка завершены. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.