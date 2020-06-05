Геращенко сравнил Врадиевку и Кагарлык: "За 7 лет полиция изменилась до неузнаваемости"
По словам замглавы МВД, сейчас в Украине процент раскрытия преступлений составляет 91%. "В Европе это большая редкость", – отмечает он
Отвечать за события в Кагарлыке и Броварах должен не глава МВД Арсен Аваков, а начальники на местах. Об этом в интервью Радио Свобода заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом учреждении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы", – сказал он.
Также Геращенко сравнил события во Врадиевке и Кагарлыке и отметил, что полиция за 7 лет "изменилась до неузнаваемости".
"Во Врадиевке три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование поручили самому насильнику. Министр Захарченко узнал об этом только когда загорелся местный райотдел... А в Кагарлыке через час после информации о том, что есть подозрения по насилию со стороны полицейского, людей уже задержали. Почувствуйте разницу, пожалуйста", – говорит замглавы МВД.
"В целом у нас в стране порядок – большая страна и преступления происходят каждый день. Процент раскрытия преступлений составляет 91%. В Европе это большая редкость., за исключением Люксембурга и Лихтенштейна... [Патрульная полиция] у нас работает честно и прозрачно", – добавил Геращенко.
Отдельно Геращенко прокомментировал заявления нардепов об отставке Авакова: "Он спокойно относится к любым заявлениям депутатов о своей отставке".
Как ранее писал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.