В Польше в "отеле" для заробитчан из Украины произошел пожар

В ночь с воскресенья на понедельник в результате пожара в импровизированной гостиннице для рабочих в Мазовецкого воеводстве погиб один человек. Об этом сообщает Polsat News.

Представитель Государственной противопожарной службы в Отвоцке, Мацей Лодыговский сообщил, что около 20 человек смогли сбежать из здания, когда прибыли пожарные.

Внутрь здания зашла группа спасателей, которые пытались обыскать территорию, но после проверки шести помещений, спасатель должны были вернуться назад, потому что была угроза обвала легкой конструкции из листового металла. В здании проживали несколько десятков "заробитчан" из Украины.

В одном из помещений обнаружили частично обгоревшее тело.

"Заробитчане" работали в садоводческой компании и жили в переоборудованной теплице без окон, покрытой листовым металлом и утепленной минеральной ватой.

По неофициальной информации, жертва – молодая рабочая из Украины.

Напомним, с началом пандемии коронавируса заробитчане столкнулись с большими прблемами – в странах пребывания для них стало меньше работы. Вернуться в Украину было сложно из-за ограничений, введенных на госгранице. Когда же экономика европейских стран начала оживать и снова стала нуждаться в рабочих руках, украинские власти попытались было не выпускать украинцев из страны.