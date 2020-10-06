Если человек пришел на выборы с симптомами COVID-19, то для него должна быть отдельная кабинка, пояснил министр.

Болеющие коронавирусом избиратели, которые лечатся в стационаре, смогут проголосовать на местных выборах 25 октября в больнице с помощью выездных бригад.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. В частности, предусматривается, что выборы проведут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности.

"Также предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смог проголосовать из дома. Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад", – сказал он.

По его словам, на избирательных участках будут соблюдаться все меры предосторожности: вход в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку.

Также предусмотрено, что если человек пришел с симптомами COVID-19, то для него должна быть отдельная кабинка.

Министр уточнил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что местные выборы влияют на ситуацию с заболеванием на COVID-19 в Украине в негативном ключе.

По мнению Степанова, в Украине может не хватить врачей для спасения больных COVID-19.