"Если бы не местные выборы, заболеваний бы у нас было меньше", — Зеленский

По словам президента, в Украине карантин из-за коронавируса является более либеральным, чем в других странах Европы.

Во время визита в Тернопольскую область в пятницу, 18 сентября, Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, заявил, что местные выборы влияют на ситуацию с заболеванием на COVID-19 в Украине в негативном ключе.

"Я считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваний бы у нас было меньше", — сказал он.

"Если мэр выходит и говорит "я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что нет ничего страшного, я считаю, что день города можно проводить и собирать по 20-30 тысяч человек... Ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы с вами видим 3000", — привел пример Зеленский, отмечая халатное отношение к нормам карантина на местах.

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При этом, он подчеркнул, что в Украине один из самых либеральных вариантов реагирования на пандемию "по сравнению с многими странами, там, где штрафуют за нахождение без маски прямо на улице.

"И штрафуют не только финансово, а иногда используют даже силу", — сказал Зеленский.

Несмотря на то, что "в самом начале у нас был лучший результат во всей Европе", на данный момент гарант оценил ситуацию с коронавирусом в Украине как одну из самых сложных.

Напомним, по состоянию на 18 сентября в Украине выявили 3 228 заболевших коронавирусом (сутки ранее было 3 584 случаев). За последние сутки от коронавируса умерли 68 человек.