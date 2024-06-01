Работа без отдыха: кому могут отказать в отпуске из-за военного положения, — юрист

Военное положение вносит свои коррективы в повседневную жизнь граждан, включая право на отпуск. Однако закон четко определяет категорию работников, которым работодатель имеет право отказать в отдыхе.

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Во время военного положения работодатели могут отказать в предоставлении отпуска. Юрист Дмитрий Франчук 1 июня в интервью РБК подробно рассказал о том, кому могут отказать в отпуске на законном основании.

Прежде всего необходимо ознакомиться с текстом соответствующего закона. Согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения" (ст. 8), во время действия военного положения могут вводиться ограничения на права и свободы, в том числе трудовые права, если это необходимо для обеспечения обороны и безопасности.

Таким образом работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуска некоторым категориям работников, куда входят:

Работники, привлеченные к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры:

электростанции;

водопроводы;

железнодорожные станции;

порты и другие.

Государственные служащие и руководители государственных предприятий.

Работники, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов:

медицинские работники;

работники коммунальных служб;

работники сферы транспорта и другие.

"Важно отметить, что работодатель не может заставить работника уйти в неоплачиваемый отпуск. Даже во время военного положения работник имеет право на отпуск с выплатами", — говорит Франчук.

Права на отпуск и его ограничения

Работники, не вовлеченные в работу на объектах критической инфраструктуры, имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью до 24 календарных дней. Также существует возможность взять отпуск без сохранения заработной платы до 90 дней.

Также Франчук пояснил что делать если работникам отказали в предоставлении отпуска. По его словам, в этому случае необходимо обратиться к:

непосредственному руководителю;

в отдел кадров организации;

в государственную службу по вопросам труда;

в суд.

При этом важно иметь при себе документы, подтверждающие право на отпуск. Например, это может быть трудовой договор, приказ о принятии на работу, график отпусков и т.п.

В заключение Франчук добавил, что регулирование отпусков во время военного положения в Украине осуществляется на основе ряда законов и подзаконных актов.

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