"Пришло мало": Западу не хватает скорости в вопросах поставок оружия, — Зеленский (видео)

Глава государства заявил, что пока не может полностью укомплектовать бригады-резервы и обеспечить ротацию. Зато Россия это четко это осознает и растягивает линию фронта.

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Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал помощь от Соединенных Штатов как медленную и отметил, что пока полученных средств недостаточно. Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian.

"Из этой суммы (которую выделил Конгресс США — ред.), я считаю, на сегодня мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Россия все это четко понимает. Именно поэтому войска оккупантов наступают на Север, чтобы растянуть фронт. Они знают, что у Украины недоукомплектованный резерв, и невозможно отправить резерв без соответствующего оружия, как это, например, делает Россия.

"Они понимают, что те наши войска, которые стоят на Востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью Восток нашего государства — надо растянуть наши силы. Если бы пришло достаточно, мы бы укомплектовали бригады. Мы бы не забирали наши силы с Донбасса. Мы могли бы отвечать дальнобойностью на Харьковщине", — заявил глава государства.

В то же время Зеленский заверил, что Украина никого не обвиняет.

"Мы там, где мы есть. Мы воюем, мы в войне и уже не в начале. Надо ежедневно находить выход — как делать, что переукомплектовать, что-то оставить, где-то подготовить резерв. Но в целом сумма, выделенная Конгрессом, большая. Укомплектовать бригады можно просто и быстро. Я считаю, этой скорости постоянно не хватает Западу", — резюмировал президент.

Напомним, 31 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о выделении Берлином дополнительных 500 млн евро помощи Украине. Германия передает Киеву зенитно-ракетный комплекс ПВО Patriot.

30 мая лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" спрогнозировал интенсивные боевые действия летом. По его словам, это станет возможным благодаря тому количеству боеприпасов, которые прибыли в Украину.