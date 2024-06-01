"Прийшло мало": Заходу бракує швидкості у питаннях постачання зброї, — Зеленський (відео)

Глава держави заявив, що наразі не може повністю укомплектувати бригади-резерви і забезпечити ротацію. Натомість Росія це чітко це усвідомлює і розтягує лінію фронту.

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Президент України Володимир Зеленський охарактеризував допомогу від Сполучених Штатів як повільну та зазначив, що наразі отриманих коштів недостатньо. Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian.

"З цієї суми (яку виділив Конгрес США — ред.), я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", — наголосив Зеленський.

За словами президента, Росія все це чітко розуміє. Саме тому війська окупантів наступають на Північ, аби розтягнути фронт. Вони знають, що в України недоукомплектований резерв, і що неможливо відправити резерв без відповідної зброї, як це, наприклад, робить Росія.

"Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на Сході, а Росія не відмовляється від головної мети окупувати повністю Схід нашої держави — треба розтягнути наші сили. Якби прийшло достатньо, ми б укомплектували бригади. Ми б не забирали наші сили з Донбасу. Ми могли б відповідати далекобійністю на Харківщині", — заявив глава держави.

Водночас Зеленський запевнив, що Україна нікого не звинувачує.

"Ми там, де ми є. Ми воюємо, ми у війні і вже не напочатку. Треба щоденно знаходити вихід — як робити, що переукомплектувати, щось залишити, десь підготувати резерв. Але загалом сума, виділена Конгресом, велика. Укомплектувати бригади можна просто і швидко. Я вважаю, цієї швидкості постійно не вистачає Заходу", — резюмував президент.

Нагадаємо, 31 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про виділення Берліном додаткових 500 млн євро допомоги Україні. Німеччина передає Києву зенітно-ракетний комплекс ППО Patriot.

30 травня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" спрогнозував інтенсивні бойові дії влітку. За його словами, це стане можливим завдяки тій кількості боєприпасів, що прибули до України.