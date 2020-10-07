"Новая почта" отключила услугу онлайн-покупок "Сейф-сервис" из-за мошенников

Сегодня на сайте «Новой почты» появилось сообщение о том, что услуга интернет-покупок "Сейф-сервис" больше работать не будет.

“К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени “Новой почты” присылают клиентам sms-сообщения с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются. Поэтому, чтобы защитить своих клиентов компания решила приостановить действие услуги”, — сказано в официальном сообщении.

При этом компания уверила, что все сделки, созданные клиентами до момента отключения услуги, будут проведены.

Данный сервис был запущен в тестовом режиме в августе 2020 года. Его целью было обезопасить процесс покупки и пересылки товара потребителю. Работала услуга следующим образом: продавец должен был зарегистрироваться на сайте или в приложении “Новой почты”. При заказе и оплате товаров на его сайте, продавец получал уведомление о том, что товары отправлены покупателю посредством “Новой почты”, а деньги за них “зарезервированы” (то есть, покупки уже проплачены, но деньги на счет продавца еще не перечислены). После того, как покупатель осматривал и забирал товары на почте, деньги тут же поступали продавцу на счет. В случае, если товары клиенту не подошли, “Новая почта” возвращала их обратно, снимала деньги с “резерва” и возвращала их покупателю.



Напомним: ранее стало известно, что "Новая почта" выделила 25 000 000 грн медучреждениям нашей страны.