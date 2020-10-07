В Украине не вторая волна коронавируса, а "постепенный рост", – Ляшко
По словам главного санврача, система здравоохранения с ростом заболевших пока справляется.
Главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине не наблюдается четкой второй волны коронавируса, а происходит "постипенный рост". Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.
"Что такое волна коронавируса? Это когда есть пиковая нагрузка – до 10 тыс. и более, затем количество падает до единичных случаев, а затем вновь выходит на десятки тысяч в день", – сказал он.
По его словам, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте – апреле (фиксировали по 8–9 тыс. случаев в сутки) и вторая волна в сентябре – октябре (фиксируют 12–13 тыс. новых случаев).
"В Украине же есть постепенный рост, с которым система здравоохранения пока справляется", – сообщил он.
Напомним. всего в Украине по состоянию на 7 октября заболели коронавирусом 4 753 человека. Это новый антирекорд. Скончались 77 человек. За сутки зафиксированы 2 569, что также рекордный показатель. Всего же продолжают болеть 128 770 украинцев.