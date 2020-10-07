В Украине не вторая волна коронавируса, а "постепенный рост", – Ляшко

Главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине не наблюдается четкой второй волны коронавируса, а происходит "постипенный рост". Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Что такое волна коронавируса? Это когда есть пиковая нагрузка – до 10 тыс. и более, затем количество падает до единичных случаев, а затем вновь выходит на десятки тысяч в день", – сказал он.

По его словам, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте – апреле (фиксировали по 8–9 тыс. случаев в сутки) и вторая волна в сентябре – октябре (фиксируют 12–13 тыс. новых случаев).

"В Украине же есть постепенный рост, с которым система здравоохранения пока справляется", – сообщил он.