В больницах городов Ровно и Сарны закончились места для больных COVID, – ОГА
Тяжелых больных с COVID-19 будут доставлять в другие больницы.
В городской больнице Ровно, а также в Сарненской районной больнице уже нет свободных мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Ровенской облгосадминистрации Олег Вивсянник, передает местное издание "Рівне вечірнє".
По его словам, тяжелых больных с COVID-19 будут доставлять в другие больницы.
"Инфицированных из Полесья будут возить в больницу в Дубровице и Ракитном. Больных из Ровно и ближайших районов возить в Здолбунов. В планах еще Острожская ЦРБ и Ровенская районная больница", – сообщил Вивсянник.
Напомним, за 7 октября в Украине заболели коронавирусом 5 397 человек (ранее было 4 753 и 4 348). Это рекорд за все время эпидемии в стране.
Отметим, в ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт. А министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что на текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев в сутки.