Жильцы взорвавшегося дома на Позняках не могут получить квартиры по сертификатам от Зеленского

Права собственности на новые квартиры, выданные Офисом президента, получили только три семьи из 40.

Жители столичной многоэтажки на Позняках, в которой в июне произошел взрыв газа, обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

В нем говорится, что пострадавших около 150 человек, 40 семей, с момента взрыва прошло 3,5 месяца, но на сегодня их проблемы не решены. Решены только те вопросы, которые могли быть решены на уровне района. Не определен виновник случившегося. Дом, в котором они проживали, не укреплен, жильцы не могут забрать свои вещи. Права собственности на новые квартиры, выданные Офисом президента, получили только три семьи из 40.

"Не все дома, в которых мы получили сертификаты, имеют почтовые адреса. Один даже не достроен. Выплата помощи от КГГА возможна только после получения права собственности. Нам в очередной раз обещают", – пояснила в видеообращении к Зеленскому одна из пострадавших Марина Писаненко.

Она отметила, что три пункта из пяти обещают решить на днях, но вопросы экспертизы причины взрыва и права собственности остаются в подвешенном состоянии.

Напомним, 21 июня в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв газа, погибли пять человек.

В августе Зеленский сказал, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва газа. По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем затянулся, однако на сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили квартиры в новых домах.

Семьи пострадавших получили сертификаты на квартиры в ЖК "Кришталеви джерела", "Лисова казка" и "Днепровский".

Городские власти выделили выделили 20 млн грн жителям дома, где произошел взрыв.

На демонтаж здания после взрыва на Позняках потратят 14 млн грн.