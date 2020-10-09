Программа "Право на владу" ответила на заявления главы Минздрава Степанова

Редакторы сообщили, что во время вчерашней программы обсуждалась реальная картина происходящего с медициной в Украине, а не отчет министра.

Редакторы телепрограммы "Право на владу" пояснили, что участие в программе главы Минздрава Максима Степанова не предусматривалось, потому что от власти уже были приглашены глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и член комитета Ольга Стефанишина.

Об этом сообщает пресс-служба телепрограммы.

"К тому же "Право на владу" неоднократно приглашала Максима Степанова принять участие в программах, касающихся темы медицины, и давала возможность озвучить позицию Минздраве. Кроме того, частыми гостями "Право на владу" были представители Минздрава Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и инфекционистка, заслуженная врач Украины Ольга Голубовская", – сказано в сообщении.

Сообщается, что во время вчерашней программы обсуждалась реальная картина происходящего в медицине в Украине.

"При этом "Право на владу" не ставило задачу слушать отчет министра, который украинцы ежедневно могут услышать на брифингах, и слышали неоднократно в эфире "Право на владу". Главной целью вчерашнего эфира был поиск идей и возможных сценариев того, как помочь министерству, правительству, власти в целом", – заявили редакторы телепрограммы.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге заявил, что представителей министерства не пригласили на эфир передачи "Право на власть" от 8 октября, где обсуждали вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом. Более того – когда они сами предложили присоединиться, то представители телеканала "1+1" отказали им. Однако во время эфира прозвучал ряд фейков, потому министр решил прояснить ситуацию.

На этом же телеэфире народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – подчеркнул он.